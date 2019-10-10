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Canlı yayında gazetecilere keskin nişancı atışı

Akçakale sınırında canlı yayın yapan Habertürk ekibinin bulunduğu yere keskin nişancı atışı yapıldı. Canlı yayının kesilmesinin ardından ekip bulunduğu yeri değiştirdi. Olayı canlı yayına konuk olan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Twitter hesabından paylaştı.

17:03 -
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Suriye topraklarındaki PKK/YPG terör örgüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından bir çok gazeteci de sınır bölgesine giderek harekâtı takip etmeye başladı.

Suriye sınırındaki Akçakale’den canlı yayın yapan Habertürk ekibi terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden yapılan keskin nişancı saldırısının hedefi oldu. Canlı yayın sırasında ekibin bulunduğu noktaya keskin nişancı atışı yapıldı.

Canlı yayının kesilmesinin ardından ekip bulunduğu yeri değiştirirken programın konuklarından biri olan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar olayı Twitter hesabından paylaştı. Ağar mesajında “Habertürk'te canlı Yayın yaptığımız yere keskin nişancı atışı başladığı İçin yayını kestik. ” dedi

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