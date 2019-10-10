Canlı yayında havan saldırısı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır güvenliğimizin sağlanması amacıyla terör örgütleri PKK/PYD ve IŞİD’de yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı hız kesmeden devam ediyor. Dün saat 16.00’da başlayan hava harekâtının ardından gece saatlerinde bölgeye giren kara birliklerimizin ilerleyişi de sürüyor. Opetasyonda şuana kadar 109 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütlerine ait bir çok mevzi de yok edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişi karşısında köşeye sıkışan terör örgütü sınır kentlerimizdeki yerleşim yerlerine havan saldırısı düzenliyor. Kamışlı kentinde PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin’e atılmak istenen havan mermisi kısa düştü. O ise anlar sınırdan canlı yayın yapmak için hazırlanan ajansa kameralarına takıldı.

Bu arada, terör örgütü tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine 4 havan mermisi atıldı. İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle 17 kişi yaranladı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. İlçede okullar Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti.