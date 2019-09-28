Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

Ersan Şen ile Nagehan Alçı canlı yayında bir tartışma yaşadı. Yayın esnasında Alçı tarafından sık sık sözü kesilen Şen, ayağa kalkarak ‘gideyim mi?’ sorusunu sordu. Habertürk'te yayınlanan ‘Enine Boyuna' programının moderatörü Hülya Hökenek ikiliyi sakinleştirmek için ‘Acil olarak bir reklam rica ediyorum yönetmenimden’ diyerek yayını kesti.

Ersan Şen’in, güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Nagehan Alçı, araya girdi. Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı’ya “Boş konuşuyorsunuz.” dedi. Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi.

‘ACİL OLARAK BİR REKLAM’

Tartışmayı bir türlü noktalayamayan moderatör Hülya Hökenek, “Acil olarak bir reklam” diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.