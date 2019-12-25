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Cansız bedeni kamyonun altından çıktı

Güngören'de park halinde bulunan bir kamyonetin altında erkek cansız bedeni bulundu.

10:59 -
Haberler Gündem
Cansız bedeni kamyonun altından çıktı

İstanbul Güngören'deki Gençosman Mahallesi Acar Sokak üzerinde bir kamyonetin altında erkek cansız bedeni bulundu.

İddiaya göre, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar sokakta park halinde bulunan bir kamyonetin altında yatan bir kişiyi gördü. Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Polis yaptığı inceleme sonrasında, ölen kişinin 43 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu olduğunu belirledi. Foto: DHA

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı inceleme sonrasında ölen kişinin 43 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Yazıcıoğlu'nun üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

Darp istanbul Polis Sağlık
Son güncelleme: 11:03 25.12.2019
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