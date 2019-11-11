Çantada para var sandılar, içinden çıkanı görünce…

İzmir’de Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki ATM’lerin bakım ve tamirini yapan Ömür Uslucan’ın taşıdığı çantada para olduğunu düşünen zanlılar, bu kişiyi takip etmeye başladı.

KAZA YAPTIKTAN SONRA TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR

Uslucan’ın bir lokantada yemek yediği sırada park halindeki otomobilinin camını kırarak çantayı alan şüpheliler, sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı. Bu sırada 35 ADJ 054 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobilden çıkan üç şüpheli, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

ÇANTAYI ARAÇTA BIRAKTILAR

Zanlılar içi tamir araç gereçleriyle dolu çantayı ise kaza yaptıkları otomobilde bıraktı. Trafik kazası ve sonrasında yaya olarak kaçış anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan zanlıların yakalanması na yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)