Çapa Diş Hekimliği Fakültesi yerle bir edildi

İstanbul’da eylül ayında yaşanan 5.8'lik deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir binanın yıkımının tamamen gerçekleştiği görülürken, bir diğer alanda ise çalışma devam ediyor.



Yaşanan depremin ardından öğrenciler, hasar gören binaların önünde oturma eylemi yapmış ve binalarda ders yapmak istemediklerini haykırmışlardı. Ekim ayında başında 7 binanın tahliyesine karar verilmiş, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, eşyalarını alarak binaları tahliye etmişti.

NE ZAMAN TAŞINILDI?

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası 1970 yılında Çapa'daki mevcut binasına taşınmıştı. (İHA)