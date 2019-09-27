Çapa Tıp Fakültesi’nden korkutan görüntü

İstanbul’da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapı güvenliği ve kriz yönetimi gibi başlıklar yeniden tartışma konusu haline geldi. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 34 kişi yaralandı ve 473 binanın hafif hasarlı olduğu tespit edildi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri de, depremin ardından kampüste yaşanan hasarlar nedeniyle derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

Deprem öncesinde binada çatlaklar oluşmaya başladığına ve sıvalarının döküldüğüne dikkat çeken öğrenciler, ‘Biz Çapa diş hekimliği öğrencileri bugün ne yapacağımızı bile bilmez halde kısa süren bu depremde gerçek paniği yaşadık, bunun nedeni deprem olmasa bile kolonların, taşların düştüğü bir binada eğitim görmemizdir’ tepkisi gösterdi.

Öğrencilerin paylaştığı fotoğraflarda, binada çatlaklar, çöken tavan yer alıyor.