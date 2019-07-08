Caretta kafeslerini çöplük zanneden var

Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarındaki Mavikent sahili ile Finike’nin Finkum sahili arasındaki 14 kilometrelik kumsalda bu yıl ilk defa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün öncülüğünde örnek bir koruma çalışması başlatıldı. Çıralı’dan örnek alınan ve Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu’nun desteklediği deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik projde Kumluca Belediyesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Sınav Koleji ve Şahin Paradise Hotel ve gönüllüler yer alıyor.

KORUMA SAHASI 9 KİLOMETRE

Caretta caretta’ların yanı sıra yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan sahilde geçen yıllarda Çanakkale Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları olduğunu belirten Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, “Bu yıla kadar kapsamlı bir koruma çalışması organize edilmemişti. Bu yıl maalesef hiç çalışma olmadığı için de bölgedeki gönüllüler ve kamu kurumları DKMP 6’ncı Bölge Müdürlüğü öncülüğünde bir proje başlatıldı. Mavikent Siteler, Mavikent ve Kumluca Obalar ile Finkum’a kadar olan 9 kilometrelik alanda gönüllüler sabah ve akşam yuva saptamaları ve koruma çalışmaları yapıyor” dedi.

YUVA SAYISI 500’Ü AŞTI

Bu yıl ilk yuvanın 20 Mayıs’ta oluştuğunu belirten Elginöz, koruma altındaki 9 kilometrelik sahildeki toplam yuva sayısının 500’ü aştığını söyledi. Ellerinde yeterli kafes olmadığı için yuvaları kamış ve ağaç dalları dikerek belirlemeye çalıştıklarını anlatan Elginöz, ilgili kurumların desteğiyle ihtiyaç olan kafeslerin de temin edileceğini dile getirdi. Alanda yaklaşık 30 gönüllünün görev aldığını, ancak sahilin büyüklüğü nedeniyle yeterli olmadığını belirten Elginöz, bölgedeki gönüllülere de destek çağrısında bulundu.

KAFESLERE ÇÖP ATIYORLAR

Mavikent kumsalında carettaları koruma çalışmalarına gönüllü katılan Serap Uçuran, her sabah, akşam ve geceleri sahili kontrol ettiklerini anlattı. Carettaların kumsaldaki ayak izinden tespit ettikleri yuvaları kamış dikerek işaretlediklerini kaydeden Uçuran, sahile gelen bazı insanların ise yuva üzerindeki kafesi alarak, çöp kutusu olarak kullanmasından yakındı. Kafeslerin çöplük gibi kullanıldığını, içine bira, kola şişeleri atıldığını, bazılarına havlu asıldığını kaydeden Uçuran, “İşaret çubuklarını kaldıranlar, ‘Aa burada yuva varmış’ diye yumurtaları çıkarmak isteyenler bile oluyor” diye konuştu.

‘NEREDEYSE DAYAK YİYORDUK’

Bölge insanının da bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Uçuran, deniz kullanımının az, sahilin bakir olması nedeniyle carettaların bu bölgeyi daha çok tercih ettiğini söyledi. Uçuran, “Denize giren çok fazla değil ve carettalar da onun için sanıyorum tercih etti. Çünkü her taraf otellerle kapatıldığından burayı bakir buldular. Geceleri bazen eşimle çıkıyoruz, çekindik açıkçası, alkol alıyorlar. Bir kere kızımla müdahale etmiştim ve neredeyse dayak yiyorduk. Gece burada güvenlikçi olmadığı için hiç kimseye buluşmadan gitmeyi tercih ediyoruz. Burada bakanlık bir bekçi görevlendirse çok güzel olacağını düşünüyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER DE PROJEYE DAHİL OLACAK

Gönüllülerden Kumluca Sınav Koleji fizik öğretmeni Sedef Kaçmaz, bölgede büyüdüğü ve çocukluğundan itibaren carettaları her zaman gördüğünü belirterek, “Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını öğrenince halk olarak birleştik, kafes yaptırdık. Yuvaları koruma altına aldık. Proje çok yeni, önümüzdeki dönem öğrencilerle hem yumurtlama hem de yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşacağı süreçte sahilde birlikte görev yapacağız” dedi. Bu yıl sahilde caretta yuva sayısının 1000’i bulması bekleniyor.

DHA