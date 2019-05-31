Çarşafın belediye ile ne alakası var?

Aydın’nın Nazilli ilçesinde Millet İttifakı’nın adayı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan oyların yüzde %48,26’sını alarak, Cumhur İttifakı'nın MHP’li adayı Haluk Alıcık'ı geçip başkanlık koltuğuna oturmuştu.

HESAPLARDA İNCELEME YAPTIRDI

Görevi devir aldıktan sonra hesaplarda inceleme yaptıran Özcan, belediyenin 102 milyon tutarındaki borç tablosunda, 24 milyon 840 bin liralık faturalandırılmış firma borçları bulunduğunu açıkladı.

Önceki yönetim keyfi harcamalarda yaptığını ifade eden Özcan, “Çarşaf alımı yapılmış. Belediyeyle çarşafın ne ilgisi var. Özel kaleme ayrılan 1 milyonluk bütçeyi 3 ayda bitirmişler. Örneğin, 290 bin lira aceze yardımı dağıtmışlar. Bir kişiye 9 bin 500, başka birine 5 bin lira gibi rakamlar ortaya çıktı. İki kere verilen isimler var. Hepsini değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

“KEYFİ UYGULAMALAR YAPILMIŞ”

Nazilli Belediyesi’nin bugüne kadar keyfi olarak idare edildiğini savunan Özcan “Özel kalem harcamaları şaşkınlık yaratır türden. Örneğin 150 tane çarşaf alınmış. Bunun faturası geliyor. Özel kaleme ayrılan yaklaşık 1 milyonluk bütçe 3 ayda tüketilmiş” dedi.

“YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Tespit edilen usulsüzleri yargıya taşıyacaklarını söyleyen Başkan Özcan; şu ifadeleri kullandı; “Doğmamış çocuklar borçlandırılmış. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Kimse siyasi geleceği için Nazilli Belediyesi’ni kullanamaz. Babamın oğlu da olsa tüm yapılan gereksiz harcamaları geri alacağız”