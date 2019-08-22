‘Casusluk’tan beraat eden MiT’çiyle ilgi belge yokmuş

Birleştirilen davaya bakan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Karagöz'e FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermiş, “Darbeye teşebbüs ve casusluk” suçlarından ise beraat ettirmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, davada ifade veren tanık S.F.'nin, “Karagöz ve G.C, teşkilata girdiklerinde MİT kimlik kartlarını örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yanına gidip arz ettiklerini, onun da dua edip, öpüp başına koyup kendilerine iade ettiğini anlattılar'' dediği belirtildi.

Mahkemenin, Karagöz'ü casusluk suçundan beraat ettirirken kararında, “Casusluk suçunun oluşması için gizli kalması gereken bilgilerin siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmesi gerekir. Sanığın MİT mensubu olması, casusluk suçunu da işlediği anlamına gelmez” denildi. Mahkeme, “Devlet sırrı niteliğindeki bilgilere eriştiğine ilişkin” gönderilen MİT yazısını da değerlendirmeye almadı. Karagöz mahkemedeki savunmasında, darbe girişimi sırasında, “NATO gizlilik belgelerinin olduğu birimde şube müdürü” olduğunu da açıklamıştı.