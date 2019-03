Çavuşoğlu: Çok ciddi bulgulara ulaştıklarını FBI bizzat bize söyledi

Eskişehir’in yerel televizyon programına katılan Çavuşoğlu, “Türki cumhuriyetlerdeki FETÖ yandaşlarının Türkiye’ye iadesi konusunda son gelişmeler nedir” sorusu üzerine, söz konusu ülkelerle birçok alanın dışında güvenlik alanında ve terörle mücadele konusunda da iş birliğinin geliştiğini belirtti.

“BERTARAF ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Terör örgütü FETÖ’nün sadece Türkiye’de yapılanmadığını anlatan Çavuşoğlu, “Dünyanın birçok şehrinde… Türk dünyasına ve Orta Asya’daki kardeş ülkelere de özellikle yuvalandı ki buraları bir hedef olarak kendisine seçti. Maalesef bazı ülkelerin kurumlarına da sızmış. O ülkelerdeki yapılanmasını da bertaraf etmek için çalışıyoruz. Kırgızistan’da dün mahkemenin verdiği karar esasen çok anlamlıdır, FETÖ’ye yönelik. İlk defa bir mahkeme kaybettiler Kırgızistan’da. Pakistan’da Yüksek Mahkeme terör örgütü olarak ilan etti ve kararını verdi FETÖ ve okullarıyla ilgili. FETÖ’nün başvurusunu da reddetti. Artık Türk dünyasında da bu iş birliğimizi daha da artıyoruz. Her ülkede istediğimiz düzeyde değiliz ama gerek istihbaratımız, güvenlik birimlerimiz, Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız her görüşmede bunu gündeme getiriyor. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu sadece bizim için değil, o ülkelerin istikrara ve güvenliği bakımından da önemlidir. Çünkü her ülkede hedef aynı. Devlet kurumların girerek, sızarak o ülkede yönetimleri kontrol altında tutmaya çalışmaktır” dedi.

“FBI BİZZAT BİZE SÖYLEDİ”

Bakan Çavuşoğlu, “FETÖ elebaşının ABD’den iadesi konusunda bir gelişme var mı” sorusunu şöyle yanıtladı:

“İadesiyle ilgili henüz bizim taleplerimiz yerine getirilmedi, maalesef. Ama biz ısrarla bunu gündeme getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız en son Arjantin’deki yüz yüze ikili görüşmede Trump’a net şekilde bir kere daha söyledi. Artık Trump da bunun ne olduğunu görmüş. Önceleri FETÖ hakkında ilk yönetime geldiği zaman çok bilgisinin olmadığını anlıyorduk. Fakat ne olduğunu kendisi de biliyor. FETÖ kimdir? Nedir? Ne değildir? Her ne kadar iade konusunda henüz bizi tatmin eden bir adım olmasa da Amerika içindeki faaliyetlerine yönelik değişik eyaletlerdeki FBI soruşturması ciddi şekilde derinleştiriliyor, genişletiliyor. Çok ciddi bulgulara ulaştıklarını da FBI bizzat bize söyledi. Tüm Avrupa ülkelerinde de aynı çabayı sarfediyoruz. Fakat Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı özellikle Batı Avrupa’daki ülkeler maalesef bu terör örgütü mensuplarına sahip çıktı. Onlara statüler, sığınma hakkı verdiler. Türkiye’den kaçanlar olsun, o ülkelerdeki NATO üslerinden kaçan eski askerler, hainler olsun… Türkiye düşmanlığı olunca maalesef Batılı ülkeler biraz onlara sempatik davranıyor. Bu bir gerçek.” AA