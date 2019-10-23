Çavuşoğlu: Suriye ile temasımız yok

Çavuşoğlu Anadolu Ajansı’na konuştu. Dünyanın en büyük iki ülkesinin Barış Pınarı Harekatı’nın meşruiyetini kabul ettiğini belirten Çavuşoğlu, YPG/PKK’lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını söyledi.

Türkiye’nin çabalarının, teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’yle teması olmadığını belirterek Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye’nin geleceği için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

‘Suriye’nin Kuzeyinde nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak. Rejimle doğrudan bir temasımız yok. Suriye’nin Adana Mutabakatı’nı istese de uygulama kapasitesi yok’ (AA)