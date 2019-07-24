Çavuşoğlu’ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki Reza Zarrab davası kapsamında 28 aydır cezaevinde tutulan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tahliye edilerek yurda dönüşünü değerlendirdi. Çavuşoğlu “Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. ‘Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem' dedi. Sonuna kadar haklı. Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz.” diye konuştu.