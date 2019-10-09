Çay daveti mahalle toplantısına dönüştü

Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Vadi Sitesi sakinleri Başkan Soner Çetin'in aksatmadan her hafta yaptığı Halk Günü toplantısına gelerek siteleri ile ilgili sorunları dile getirdi. Bunun üzerine Başkan Soner Çetin, siteye geleceğini ve sorunları yerinde tespit edeceğini söyledi.

Başkan Soner Çetin, Halk Günü'nden birkaç gün sonra Belediyeevleri Mahallesi Vadi Sitesi'ne giderek, site sakinlerine konuk oldu. Başkan Soner Çetin'in geleceğini duyan mahalle sakinleri site ziyaretini adeta mahalle toplantısına çevirdi.

ÇAĞRILDIĞIMIZ HER YERE GİDERİZ

Çağrıldığı yer here gittiğini ve vatandaşlarla birebir görüştüğünü belirten Başkan Soner Çetin, “Bizin işimiz size hizmet etmek. Her hafta yaptığımız Halk Günü, sosyal medya üzerinden yapılan ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın' uygulaması ve mahalle toplantıları sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için yapılıyor. Sizlerin sorunlarını da çözeceğiz. Hiç merak etmeyin” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve çözümü konusunda hemen harekete geçileceğinin sözünü veren Başkan Soner Çetin, Vadi Sitesi'ne yaptığı ziyarette çocukların adeta ilgi odağı oldu.