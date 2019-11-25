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Çaya düşen otomobildeki iş adamı öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız hayatını kaybetti.

16:30 -
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Çaya düşen otomobildeki iş adamı öldü

Piknik için Navsaklar köyü yakınlarına gelen iki kişinin, Araç Çayı’nda bir otomobil gördüğünü bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suyun içinde olan 34 RM 6068 plakalı otomobile ulaşan ekipler, Ertuğrul Gazi Yıldız’ın (52) öldüğünü belirledi. Otomobil, vinç yardımıyla çaydan çıkartıldı.


YAKINLARINI ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği üyesi olduğu öğrenilen Yıldız’ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldız’ın dün gece yakınlarını cep telefonuyla arayarak yardım istediği, köye gelen yakınlarının bir süre Yıldız’ı aradığı ancak sonuç alamadığı belirtildi. (AA)

Karabük otomobil Polis Sağlık
Son güncelleme: 17:02 25.11.2019
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