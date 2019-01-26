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Çayda ceset şoku!

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki çayda, ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.

21:19 -
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Çayda ceset şoku!

Vatandaşlar tarafından suda ceset olduğunun fark edilmesi üzerine durum polise ihbar edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye geldi. 40 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirlenen kadın cesedi cumhuriyet savcısının talimatının ardından itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı.

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Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen ceset, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.  DHA

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