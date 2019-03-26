Cayır cayır yanmıştı! Soruşturmada yeni gelişme

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924’te inşaatına başlanan, 1928’te ise eğitim öğretime açılan Gazi Paşa Mektebi’nde, geçen pazar günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı iki katlı tarihi okulda, büyük çaplı hasar oluştu. Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan tarihi yapıda, yangın öncesi restorasyon çalışmaları yapıldığı belirtildi. Çal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangından önce Mustafa P. ve Abdullah T.’nin, okul içerisinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Evlerinde bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Belediye Başkanı Akcan, kundaklama olayına karıştıkları ileri sürülen şüphelileri yakalayan polis ekiplerini tebrik ederek, “Tarihimizi, ciğerlerimizi yakanlar cezasız kalmayacak. Polisimizi kutluyorum. Biz de okulun aslına uygun şekilde yapılmasını istiyorduk. Milletvekilimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.