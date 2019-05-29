Çek sorununu halletmek için Meclis’e giden İzmirli iş insanı meclis kapısında tutuklandı

Meclis girişindeki polis noktasında yapılan GBT (Geniş Bilgi Toplama) soruşturmasında İzmirli iş insanı Özgür Bekmezci'nin 56 bin liralık çeki nedeniyle yakalama kararının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bekmezci Çankaya Polis Merkezi'ne götürülen Bekmezci, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

BORCU ÖDENDİ CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Cezaevinde 3 gün kalan Bekmezci, borcun ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşananlara tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, “Çeklerini ödemekte zorluk çeken ve bu nedenle beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan sanayici ve esnaflarımız üretim yapmak, borçlarını ödemek ve ülke ekonomisine katkı vermeye devam etmek istiyorlar. Ancak bu insanlar çekleri karşılıksız çıktı diye hapse atmak yanlış. Hapisteki insan çalışamaz, üretemez ve borcunu ödeyemez. Bu konuda bir an önce gerekli düzenlemeler yapılarak çözüm üretilmedir” dedi.

BU YASA ACİLEN DÜZELTİLMELİ

5941 Sayılı Çek Kanunu'nda 2016 yılında yapılan düzenleme ile çekini ödeyemeyen sanayici ve esnafa hapis cezası getirildiğini söyleyen CHP'li Erbay, “Kamuoyundaki karşılıksız çeke hapis cezası yok algısına rağmen, 2016 yılında yapılan değişiklik sonucunda verdikleri çekleri ödeyemeyen sanayici ve esnafa beş yıla kadar hapis cezası getirildi. Borcunu ödeyemeyen sanayici ve esnaf hapse giriyor ama borcu devam ediyor. Bu adli para cezasını devlete ödemesi durumunda hapisten çıkabiliyor ancak alacaklısına borcu devam ediyor. Ne ilginçtir ki bu durumu gündeme getirip çözüm isteyen bir sanayicimiz meclis kapısında aynı suçtan dolayı tutuklanıyor” ifadelerini kullandı.

160 BİN SANAYİCİ MAHKEMELİK

Ülkede bir ekonomik kriz yaşandığını, bu krizin her geçen gün derinleştiğini belirten Erbay şunları söyledi: “Şu anda bu durumda olan ve davaları devam eden 160 bin sanayici ve esnafımız var. Kısa vadede 40 bin kişi hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya. İçinde bulunduğumuz kriz ortamında bu durumun ekonomimize etki ve zararları iyi düşünülmeli”

DEVLET DE KAYBEDİYOR ALACAKLI DA

“Sanayici ve esnafımızı hapse atmakla hem alacaklı borcunu alamayacak, hem sanayici ve esnaf üretim yapamayıp devlet de alacağı vergileri alamayacaktır” diyen CHP'li Erbay şöyle devam etti; “Sanayici ve esnaf bu şekilde mağdur oldukça bu işyerlerinde çalışan binlerce emekçi yurttaşımız işsiz kalma tehlikesinde. ‘Ekonomik suça ekonomik ceza' ilkesine uygun bir şekilde, ortak akıl çerçevesinde oluşturulacak çözümlerle her iki taraf içinde yaşanan bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için, çeklerin sigortalanması ve çeklerden doğacak risklere bankaların da ortak olması gibi çözüm önerilerinin de tartışıldığı gerekli düzenlemeler yapılmalı ve sanayicilerimiz ile esnafımızın tekrar üretime başlamasının imkanları yaratılmalıdır.”