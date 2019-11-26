Çekici ile sahte alkol nakline darbe

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'den Bodrum'da yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisinin ardından plakalı daha önce belirlenen araç takibe alındı. Jandarma tarafından durdurulan çekicinin üzerindeki 97 BDS 49 plakalı araçta yapılan aramada, bin 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, araçtaki E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarının arıza yaptığı ve çekici ile taşındığı izlenimi verdiği olayda sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu. (İHA)