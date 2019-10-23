‘Çekilmenin ardından bölgede terörist unsurlara rastlanmadı’

Türkiye’nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun yok edilmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ABD ile varılan mutabakat neticesinde durdurulmuş ve terör örgütü üyelerinin belirlenen güvenli bölgenin dışına çekilmesi için 120 saat süre tanınmıştı.

O süre dün saat 22.00’da sona ermişti. Konuyla ilgili güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün saat 22.00’dan sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadı. Güvenlik kaynakları, ayrıca bölgenin kontrol altında olduğunu ve mutabakata uymayan teröristlerin ya teslim olacağını ya da etkisiz hale getirileceğini ifade etti.

Barış Pınarı Harekâtı’nda gelinen son durumla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, “Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.” dedi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı.

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK’lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı.

Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır.

Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130’u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur.

Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır.

Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır.

Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak. (DHA/AA)

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