Celal Şengör organ bağışı için ne dedi sorusu birçok mecra da Celal Şengör’ün gündem olmasıyla merak ediliyor. Prof. Celal Şengör organ bağışına karşı olduğunu söyledi ve “Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok” ifadesini kullandı.

CELAL ŞENGÖR ORGAN BAĞIŞI AÇIKLAMASI

Halk TV’de yayınlanan Gürkan Hacır’ın sunduğu ‘Şimdiki Zaman’ adlı programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi. Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” diye konuştu.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Ali Mehmet Celâl Şengör (d. 24 Mart 1955, İstanbul), Türk jeolog. İstanbul Teknik Üniversitesi, jeoloji mühendisliği bölümünde profesör unvânıyla görev yapmaktadır. 24 Mart 1955’te İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Robert Koleji’nden mezun oldu. 1978’de State University of New York at Albany’den jeolog olarak mezun oldu ve aynı üniversitede 1979’da yüksek lisansını bitirdi.