Celal Ülgen: Aslında bugün gazetecilik faaliyetleri yargılandı

Celal Ülgen, İkinci Sözcü Kumpas davasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ülgen, "Hemen söylemeliyim aslında bugün gazetecilik faaliyetleri yargılandı. Çünkü iddianemede aslında suç unsuru olarak gösterilen her şey köşe yazıları ve manşetlerdi." dedi.

Sözcü Gazetesi Avukatı Celal Ülgen, ikinci Sözcü Kumpas davasında iddianamelerde suç unsuru olarak gösterilenlerin gazetede yayınlanan köşe yazıları ve manşetler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün Sözcü Gazetesi’nin ikinci iddianamesinin ilk duruşması yapıldı. Hemen söylemeliyim aslında bugün gazetecilik faaliyetleri yargılandı. Çünkü iddianamede aslında suç unsuru olarak gösterilen her şey köşe yazıları ve manşetlerdi. Bunu olabildiğince anlaşılır bir şekilde mahkeme heyetine anlatmaya çalıştık. Görsel olarak gösterdik. Soruşturma savcısının nasıl kurnazlığa kaçtığını ve iddianamede kanıt olmadığı halde nasıl kanıt varmış gibi göstermeye çalıştığını anlatmaya çalıştık. Ancak Türkiye’de sorun bir savcının yanlış açması değil, Türkiye’de sorun bir emirle dava açılmasıdır. Yargı bağımsızlığı sorunudur. Bu sorunları bile bile savunma yapıyoruz. Bugünkü dava daha önce açılmış olan dava ile birleştirildi. 12 Mart’a ertelendi. Ancak bu süreçte de Cumhuriyet savıcısı esas hakkındaki kararını verecek. Dede Korkut’un masallarında söylediği gibi görelim bakalım sayın savcı esas hakkındaki kararında nasıl boy boylayacak, soy soylayacak? Hepimiz göreceğiz.”