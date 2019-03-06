Celal Ülgen: Sözcü’ye yapılanlar FETÖ taktiği demiştik… Bu savcıyı kim korudu?

İşte Celal Ülgen’in açıklamaları:

Sözcü gazetesi hakkında soruşturma yürütmekle görevlendirilen savcının mantığı ve mantalitesi ile yola çıktığımız zaman savcının da FETÖ yandaşı olduğunu kolayca söylemenin mümkün olduğunu söylemiştik. Böyle tutarsız, böyle gerçek dışı verilerle, yandaş ve özel görevlendirilmiş, hedef verilmiş, hiçbir ölçüte sığmayan ve taraflı olduğu kamuoyunca da bilinen bir kişi, bir Atatürk düşmanı soruşturmada bilirkişi olarak atanmıştı. O zaman biz de “Güdümlü bilirkişilerle bir hayali gerçekmiş gibi göstermek FETÖ taktiği ve stratejisidir” demiştik. Örnek olarak da; FETÖ yandaşlığını açıkça ilan etmesi nedeniyle İç İşleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Safranbolu Belediye Başkanı’ndan plaket almasını ve hatta Safranbolu Adliyesinde değil Karabük Adliyesindeyken bu ödülü almasına dikkat çekmiştik. Üstelik savcının plaket aldığı 17/25 Aralık 2013 tarihinden sonraki ‘09.07.2015’ tarihiydi. Yani ‘milattan’ sonraki bir tarihti.

Ne oldu? Hiç… Kimse tınmadı. Üstelik terfi ettirildi. Bugün bu savcı hakkında gazetelerde çıkan haberlerden adalet adına kuşkuya düşmemek mümkün mü? Bu savcıyı kim korudu, İşlediği suçu kim görmezden geldi? Adli yargı içinde daha ne kadar bu nitelikte savcı görev yapmaktadır? Cevap verecek kimse yok mu? “Rüşvet görüşmesi” yapmak rüşvet vermeye zorlamak gibi olguların kararda kabul edildiği bir savcı hangi özelliğiyle İstanbul'a kadar gelebilmiş ve 1. Sınıf Savcı, başsavcı olabilmiştir? Bu hususu basit olarak geçiştirmek mümkün mü? Takke düştü kel göründü demekle yetinecek miyiz?