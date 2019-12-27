Çelik: 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldı

Adana'da 4 gün boyunca süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de zarar gören yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.

Çelik, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde oturan vatandaşları ziyaret etti, evlerde incelemelerde bulundu.

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Çelik, burada Valilik tarafından hasar gören 3 bin 500 evin tek tek tespit edildiğini, atlama olmadan bunların kayıt altına alındığını ve mahalleye kentsel dönüşümle 500 konut yapılacağını kaydetti.

Adana’daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildiren Çelik, “Cumhurbaşkanımız talimat verdi, hükümet parayı gönderdi. Valilik üzerinden hepinize tek tek dağıtılacak. Allah beterinden saklasın. Çok üzüldük” dedi. (İHA/AA)