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Cem Uzan’dan Erdoğan’a mesaj: Sizlerden istirhamım bu mağduriyetin giderilmesidir

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı’na el konulmasının 16’ncı yılı nedeniyle açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Cem Uzan, "Sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

11:52 -
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Fransa’da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı'na el konulmasının 16'ncı yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. OdaTV’de yer alan habere göre; Berke Barajı'nın Türkiye'nin en büyük özel sektör barajı olduğunu altını çizen Cem Uzan, “Türkiye'ye olan inancın bir simgesidir. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Cem Uzan, “Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim, sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ederim” dedi.

Son güncelleme: android-time 12:04 12.06.2019
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