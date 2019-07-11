Cem Yılmaz’dan yandaş basın isyanı: Bu bir operasyon!

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında haber yapan yandaş medyaya sert tepki gösteren Yılmaz, “Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli! de benim değil! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu açıklamanın ardından da başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak, “Iska geçti” dedi.