Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü bina satıldı! Suudiler ABD’ye ‘komşu’ oluyor

Tüm dünyanın gündemine oturan Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsosluğu binası, Suudiler tarafından satıldı.

SAVCILIK MÜHÜRLEYEBİLİR!

Habertürk’ün haberine göre satış fiyatı belli değil. Ancak binanın normal değerinin 3’te biri fiyatına satıldığı belirtildi. Hukukçulara göre satılan bina halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebilir.

ABD’YE KOMŞU OLUYORLAR!

Suudi Konsolosluğun yeni adresinin ise Sarıyer’de ABD Konsolosluğu’nun yakınında olacağı bildirildi.