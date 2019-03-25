Cemalettin Başsoy kimdir? AKP Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy kaç yaşında?

31 Mart yerel seçimlerde AKP Erzincan Belediye Başkan adayı olarak Cemalettin Başsoy’u gösterdi. Geçmişte mahalle muhtarlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevleri yapan Cemalettin Başsoy Erzincan Belediye başkanlığı süresini devam ettirmek için seçimde kazanmak istiyor. Peki, Cemalettin Başsoy kimdir? İşte, AKP Erzincan Belediye Başkan adayı olarak Cemalettin Başsoy’un merak edilenler ve kısa hayat hikayesi…

CEMALETTİN BAŞSOY KİMDİR?

27 yıl boyunca Tarım il müdürlüklerinde gerçekleştirdiği görevin ardından 2005 yılında emekli olan Cemalettin Başsoy, 1959 yılında Erzincan'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Cemalettin Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de aday olan Cemalettin Başsoy yüzde 54 ile başkan seçilmişti.

Cemalettin Başsoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

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