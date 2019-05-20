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Cemalettin Sarar ve eşini rehin alarak soyanlardan 1 kişiye gözaltı

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin aldıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri Yalova'da gözaltına alındı.

14:38 -
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Cemalettin Sarar ve eşini rehin alarak soyanlardan 1 kişiye gözaltı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın
Osmangazi Mahallesi’ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan özel ekip, kent genelinin
yanı sıra çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.  Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kadın zanlının, Yalova’da yakalanarak Eskişehir’e getirildiği öğrenildi.  Ekip, elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

AA

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 14:40 20.05.2019
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