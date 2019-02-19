Cemre ilk nereye düşecek? Cemre ne zaman düşecek?

Cemre, eski inanışlara göre yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer ve bu durumun hava sıcaklığını artırdığına inanılır. Günümüz bilimsel verileri bunu tam olarak doğrulamıyor ancak vatandaşlar ‘Cemre ne zaman, nereye düşecek?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte cemre hakkında merak edilenler…

CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞECEK?

Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre, 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.