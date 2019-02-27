‘Cenabet geziyorum’ diye isyan eden vatandaş konuştu

14 Şubat 2019 tarihinde Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik mahallesinde seçim çalışması yapmak isteyen AKP'liler vatandaşlar tarafından yuhalanmış. O dakikalarda, mahallede yaşanan su sorununa dikkat çekmek isteyen Hollanda doğumlu Hafız Mustafa Doğan isimli vatandaş “cenabet geziyorum” diye feryat etmişti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, “provoke ediyorsun” sözlerine ise Doğan, “gidelim kahvemi iç başkanım” diye karşılık vermişti.

Hafız Mustafa Doğan, Ladik Mahallesi’ne seçim çalışması yapmak için gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay’a “Cenabet geziyorum” diye isyan etmişti.

O görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının hemen ardından Konya Büyükşehir'e bağlı KOSKİ çalışanları tarafından Mustafa Doğan'ın evinde aynı gün çekildiği belirlenen görüntüler sosyal medyaya servis edildi. Linç kampanyasına uğradığını belirten Doğan, provakatörlükle suçlandığını belirterek Sözcü'ye konuştu.

“BELKİ ÜSLUP YANLIŞ”

Balıkçılıkla uğraşan Doğan, uzun süredir akaryakıt tesislerinde yıkandığını belirterek, “Benim hiçbir aday ile işim yok. Arkadaşlarla birlikte imza kampanyası başlattık. KOSKİ Genel Müdürlüğüne verdik. Beni provokatörlükle suçluyorlar. Temizlik imandansa, ya herkesin suyunu kessinler ya da benim suyumu versinler. Ben bir vatandaş olarak iş istemedim. İnsan olarak yaşam için evimin suyunun akmasını istedim. Belki üslûp yanlış olmuştur. Herkesten özür dilerim. Ama böyle demesem benim hiç suyum akmayacak.” dedi.

“EN AZINDAN TESİSATIMIZIN YAPILMASINI İSTERİZ”

Doğan'ın üst komşusu Hüseyin Eser, “Bu sene herkesin 3-4 ay su sorunu var mıydı? Var. Biz malları nerede sulayacağız, su içmeyen var mı? diye sorarken, bir başka daire sakini Fazlı Güneyçakıl ise, “50-60 yıldır su tesisatı olduğunu ve aşırı derecede su pompalaması sıkıntısı olduğunu KOSKİ'nin bize bildirdiğini ve Ladik'in 11 bin nüfusu olduğu, kişi başı 70 TL gelirle 7 milyon 700 bin TL para yaptığı ve bu kadar nereye harcandığını bilmediğimizi, en azından tesisatımızın yapılmasını isteriz” şeklinde konuştu.

BAŞKANLA KONUŞTU SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay'la görüştükten bir süre sonra KOSKİ ekipleri ile eve gittiğini belirten Doğan, mahallenin yukarısına doğru tazyik yapılması ile komşuları ile birlikte kendisinin de evine suyun geldiğini ancak birçok borunun yeniden patladığını söyledi.

“BAYRAMLARDA DAHİ SUSUZ KALDIK”

Su talebinde bulunan vatandaşın 22 Ağustos 2018 tarihinde de yaşadığı sorunu KOSKİ'ye, “Bugün günlerden bayram, İsrail İsrail olalı Filistin'e sizin bize ettiğiniz zulmü etmedi. Çocuk musluğu açık bırakmış, fıs fıs hava parsı 602 tl, yüzlerce aradım bayramlarda salarlar mı suyu diye” diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

KOSKİ, SU SORUNUNU DOĞRULADI

Öte yandan, yine su sorunu ile ilgili başvuruda bulunan bir başka vatandaşa ise, KOSKİ Genel Müdürlüğü 24 Ocak 2018 tarihinde, “idaremizce sağlanan suyun yeterli olmadığı belirtilmekte. Yüksek tüketimlere bağlı olarak su temininde zaman zaman su yetersizlikleriyle karşılaşıldığı tespit edilmiştir” denildiği ve buna bağlı olarak su kuyusunun da açılmasına onay verildiği öğrenildi.

GAZETECİLERE SALDIRI!

Öte yandan isyankar vatandaş ile röportaj yapmak için mahalleye gelen gazeteciler bir grubun saldırısına maruz kaldı. Saldırgan şahıslardan bazılarının 24 haziran 2018 seçimleri öncesi, ilçeye seçim çalışması için gelen CHP’li Abdüllatif Şener'i taşlayan kişiler arasında da olduğu iddia edildi. Darp edilen 3 gazetecinin kameralarında ve araçlarında maddi hasarlar meydana gelirken, yaşanan saldırı sırasında S.D. isimli bir vatandaş başından yaralandı.