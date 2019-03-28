Cengiz Topel Yıldırım geri adım attı: Bilgim dışında kaydedilmiş

Mansur Yavaş ile ilgili sözleriyle gündeme oturan Cengiz Topel Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevinden de 19 Aralık 2018'de istifa ettiğini açıklayarak ‘Partimin hizmetindeyim' dedi.

Topel yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Seçimlere sayılı günler kala bilgim dışında sesimin kaydedilip; makaslanarak, bağlamından kopartılarak, haber haline getirildiğini gördüm. Bu ifadeler, bilgim ve isteğim dahilinde herhangi bir yayın kuruluşuyla paylaşmış olduğum düşüncelerim değildir. Herhangi bir medya organına röportaj vermedim, açıklama yapmadım. Ses kaydındaki ifadeler bir sohbet ortamında sarf ettiğim cümlelerdir. Sözlerimin belirli bir kısmının alınıp, amacı dışında lanse edildiğini üzülerek görüyorum. CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevimi de 19.12.2018 tarihinde sonlandırdım. Dost ortamında söylediğim sözler sadece “Cengiz Topel”in sözleridir. Şu tarihe kadar partimin hizmetinde olduğum gibi bundan sonraki süreçte de partime zarar verecek bir işin içinde olmayacağımı ve partimin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Konuyla ilgili hukuki süreç de başlatılmıştır. Sorumlular yargı önünde hesap verecektir”