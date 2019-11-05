Cep telefonundan FETO’nun mektubu çıktı

Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 5’i tutuklandı, 28’i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden N.G’nin evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in 1965 yılında Kırıklareli’de bir camide vaiz olarak görev yaparken, Ermeni papaz Şinork Kalustyan’a yazdığı mektup ortaya çıktı. Gülen’in kaleme aldığı mektupta, sözde Ermeni soykırımını tanıyarak şunları yazdığı görüldü:

“Çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım bir çok Ermeni aile ve şahsiyet vardır. 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim. Öldürülen ve katledilen insanlar içeresinde ne kadar büyük insanların olduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum. Büyük Peygamberimiz Hz. İsa’nın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kınıyorum.”





TÜRKİYE FİNANS SORUMLUSU TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta 24 Ekim’de başlayan operasyonlarda zanlılardan 38’i yakalanmıştı. Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalışan “Türkiye finans sorumlusunun” da arasında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. (AA-İHA)