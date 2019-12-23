Ceren Özdemir davası başladı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil Özgür Arduç’un yargılanmasına başlandı.

Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor.

Duruşmaya dakikalar kala Ordu Adliyesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.