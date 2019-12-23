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Ceren Özdemir davası başladı

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, yaşadığı apartmana girdiği sırada bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı. 

10:52 -
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Ceren Özdemir davası başladı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil Özgür Arduç’un yargılanmasına başlandı.

Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor.

Duruşma öncesi kadın platromu temsilcileri açıklamada bulunup, olaya tepki gösterdi. Foto: DHA

Duruşmaya dakikalar kala Ordu Adliyesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

 

dava Kadın Ordu Ordu Üniversitesi Polis
Son güncelleme: 11:00 23.12.2019
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