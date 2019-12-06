Ceren Özdemir’in doğum günü: “İyi ki doğdun melek, seni hiçbir zaman unutmayacağız”

3 Aralık günü Ordu’da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in bugün doğum günü.

Ceren’in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medya hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren’in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek “Seni hiçbir zaman unutmayacağız” mesajı verdi.

Ceren’in bir yakın arkadaşı da “6 Aralık onun doğum günüydü. ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti” ifadelerini kullandı. (DHA)

Binlerce kişi sosyal medyada Ceren’in doğum gününü kutladı. İşte o mesajlardan bazıları