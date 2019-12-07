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Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.

17:58 -
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Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç’un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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AA – Ordu’nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç’un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

 

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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesinin ardından yakalanarak tutuklanan zanlı, olaydan önce ilçe merkezinde kaldığı otel civarındaki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA – Ordu’nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç’un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.

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20 yaşındaki Ceren Özdemir’in 7 yaşında baleye başlayıp, 2017’de usta öğretici belgesini aldığı kursun yetkilisi Elvin Canik, “Bale öğretmeni olmak istiyordu ama bir melek gibi uçtu gitti. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu” demişti. AJANSLAR

AA – Ordu’nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç’un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

anne Cumhurbaşkanı Ordu Ordu Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 18:02 07.12.2019
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