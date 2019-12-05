Ceren Özdemir’in katil zanlısından kan donduran ifadeler!

Soğukkanlılıkla cinayeti tek tek anlatan Arduç, kafasında birisini öldürmek olduğunu ve bunun için yola çıktığını anlatıyor. Katil zanlısı cinayeti işlemek için önce bir zıpkın almak istediğini ancak daha sonra bir bıçak aldığını belirtiyor.

TRT muhabirinin aktardığı bilgiye göre, katil zanlısı ‘Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' diyor. Cinayetten önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm” ifadelerini kullanıyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor.” Katil sanlısı daha sonra yakalanıyor.