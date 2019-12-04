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Ceren Özdemir’in son anları kamerada

Evinin kapsında bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in olaydan bir kaç dakika önce bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Özdemir, olaydan bir saat önce de ders verdiği minik balerinlerle fotoğraf çektirmiş. 

16:17 -
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Ordu’da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Ceren Özdemir’in öldürülmeden dakikalar önce kayda giren son görüntüsü. Foto: DHA

Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor. Görüntüye başka kimse yansımazken Özdemir’in rahat olduğu ve her hangi bir tedirginlik yaşamadığı gözlendi.

Ceren Özdemir bale dersleri verdiği minik öğrencileri ile birlikte. Foto: İHA

Üniveriste öğrencisi olmasının yanı sıra bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, olay günü minik balerinlere bir saat kurs verdi. Olaydan bir saat önce kurstan ayrılan Ceren Özdemir'den geriye ise minik balerinlere verdiği kurs fotoğrafları kaldı.

Ceren Özdemir bu fotoğraftan saatler sonra hunharca katledildi. Foto: İHA

Son güncelleme: 16:19 04.12.2019
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