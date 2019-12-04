Ceren Özdemir’in son anları kamerada

Ordu’da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor. Görüntüye başka kimse yansımazken Özdemir’in rahat olduğu ve her hangi bir tedirginlik yaşamadığı gözlendi.

Üniveriste öğrencisi olmasının yanı sıra bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, olay günü minik balerinlere bir saat kurs verdi. Olaydan bir saat önce kurstan ayrılan Ceren Özdemir'den geriye ise minik balerinlere verdiği kurs fotoğrafları kaldı.