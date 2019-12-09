Ceren Özdemir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Balerin Ceren Özdemir’e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri tespit edildi. Görüntülerde, Ceren’in olay günü üniversiteden çıkıp, bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak, evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.

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CEREN’İ TAKİP ETMİŞ

Özgür Arduç’un, olay günü, Ceren’in yürüdüğü sokaktaki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının, Ceren’i bir süre arkasından takip ettiği ardından da karşı kaldırıma geçip, takibini sürdürdüğü anlar yer aldı. DHA