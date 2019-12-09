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Ceren Özdemir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri tespit edildi.

17:40 -
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Balerin Ceren Özdemir’e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri tespit edildi. Görüntülerde, Ceren’in olay günü üniversiteden çıkıp, bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak, evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.

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CEREN’İ TAKİP ETMİŞ

Özgür Arduç’un, olay günü, Ceren’in yürüdüğü sokaktaki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının, Ceren’i bir süre arkasından takip ettiği ardından da karşı kaldırıma geçip, takibini sürdürdüğü anlar yer aldı. DHA

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Son güncelleme: 17:59 09.12.2019
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