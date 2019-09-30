Ceren’in katilinin avukatından tepki çeken paylaşım

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül Cuma günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet, duruşma solununda kağıttan okuduğu savunmasında Şenel ile ilişkisi olduğunu ve onun tarafından sürekli taciz edildiği öne sürdü ve cinayeti bu neden işlediğini dile getirdi.

Hikmet’in bu savunması hem Araştırma Görevlisi Şenel'in ailesinin hem de davayı takip edenlerin tepkisine neden oldu. Hikmet’e tepkiler sürerken bir tepki çeken paylaşım da Hikmet’in avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak’tan geldi. Twitter hesabından Türk Ceza Kanu’nun taciz ve cinsel saldırı ile ilgili maddelerini paylaşan Bıçak, cinsel saldırıya uğrayan kişinin son çare olarak saldırganı öldürmesini ‘meşru müdafaa’ olarak tanımlayıp cezayı gerektiren bir eylem olmadığını ifade etti.

Avukatı olduğu Hasan İsmail Hikmet’in Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel ile ilgili yaptığı savunmanın ardından bu paylaşımı yapan Prof. Dr. Vahit Bıçak sosyal medyada hem meslektaşları hem de vatandaşlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte Bıçak’ın tepki çeken o paylaşımları:

1- Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip olan öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs yüksek not verme veya başka vaadlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın. TCK 102/3(b) ye göre 12+6=18 yıl …

2- TCK md. 102/3(b) ye göre 12+6=18 yıl hapis cezası öngörülmüştür, bu ırz düşmanlarına. Otorite kullananın kadın ya da erkek olması arasında fark gözetilmemistir. Öğrenci de kadın olabileceği gibi erkek de olabilir.Bir çığlık atın yeter, yanınızdayız.

3- Kanunlarımız ırza karşı meşru müdafaaya izin vermektedir(TCK md 35/2) Cinsel saldırı suçunun mağduru, baskılardan bunalmış, başka çıkış yolu bulamamış ise son çare olarak saldırganı öldürmesi durumu, kanunlarımızda cezayı gerektiren bir eylem değildir.