Cesedi bulunan İngiliz ajan soruşturması sürüyor: İşte detaylar…

Suriye’de acil yardım çalışmaları yürüten ancak ‘Suriye hükümetine karşı siyasi propaganda yapıyor’ eleştirileri de alan Beyaz Baretliler grubunun destekçisi Mayday Rescue Vakfı’nı kuran İngiliz vatandaşı James Le Mesurier, Beyoğlu’nda ofis olarak kullandığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

YATAK ODASININ PENCERESİNDEN ATLAMIŞ

James Le Mesurier’in düşmesini intihar olarak değerlendiren İstanbul Emniyeti, başlattığı soruşturmayı çok yönlü sürdüyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu Le Mesurier’in ofis olarak kullandığı evin yatak odasının penceresinden atladığı belirlendi.

İRTİBATLARI ARAŞTIRILACAK

Le Mesurier’in ofis olarak kullandığı adresin yüksek güvenlikli olduğu, parmak izi okuyucusunun da bulunduğu öğrenildi. Adrese dışarıdan izinsiz giriş belirtilerine rastlanmazken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ayrıca Le Mesurier’in irtibatları araştırılırken, adreste bulunan ilaçlar da inceleniyor.

İKİNCİ EŞİYLE YAŞIYORDU

Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’den oturma izni alan Le Mesurier’in asıl ikametinin Büyükada’da olduğu öğrenildi. Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler’in destekçisi olan Mayday Rescue Vakfı’nın Le Mesurier, çalışmalarını ikinci eşi Emma Hedving ile İstanbul’dan yürütüyordu.

EŞİYLE IRAK’TA TANIŞMIŞ

İsveç uyruklu eşi Emma Hedving ile 2008 yılında yardım faaliyetleri yaparken Irak’ta tanıştığı öğrenilen Le Mesurier’in bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Yaşadığı psikolojik sorunlar artmaya başlayan Le Mesurier’in iğne ve ilaçlı bir tedaviye başladığı da öğrenildi.

TEDAVİSİ İÇİN BEYOĞLU’NA GELMİŞ

Yaşanan olayla ilgili ifadesine başvurulan eşi Emma Hedving, “Le Mesurier ağır psikolojik travmalar yaşıyordu. Son zamanlarda bu psikolojik sorunlar çok arttığı için ağır bir tedaviye başlamıştık. Hastanelere yakın olmak için de Büyükada’dan Beyoğlu’na geldik. Ofis olarak kullandığımız ev yüksek güvenlikli. Parmak izi okuyucuları var. Dışarıdan birisinin girebileceğini düşünmüyorum” dedi.

İNTİHARI DİLE GETİRMİŞTİ

Emma Hedving ifadesinde ayrıca “Yoğun bir çalışma temposu vardı ve çok stresliydi. Son zamanlarda intihar konusunu da dile getirmişti. Kullandığı anti depresan hapları da vardı. Sabah saat 04.00 civarına kadar uyuyamamıştık. Uyku ilaçlarımızı aldık. Ben uyumaya çalışırken, o ayaktaydı. Yaklaşık 05.30 sıralarında uyandırıldığımda eşimin öldüğünü öğrendim” dedi.

İNGİLİZ YETKİLİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından ön otopside Le Mesurier’in vücudunda düşmeye bağlı olarak kesikler ve kırıkları oluştuğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler tamamlanırken, Le Mesurier’in cenazesinin eşine verileceği bildirildi. Yürütülen soruşturma ile ilgili de İngiliz yetkilerin bilgilendirildiği öğrenildi.

BEYAZ BARETLİLER KİMDİR?

Suriye'de muhaliflerin ve Türkiye'nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunan Beyaz Baretliler, Rusya, İran ve Şam rejimi tarafından dezenformasyon yaymakla suçlanıyor.