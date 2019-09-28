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Çevre Bakanı Kurum’dan deprem toplanma alanı açıklaması: Eksik yok

İstanbul'daki depremle ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentin deprem toplanma alanı konusunda eksiğinin olmadığını savundu. Kurum, son depremin ardından İstanbul'da 213 binanın incelendiğini bunlardan 20'sinin ağır hasarlı, 58'nin de az hasarlı çıktığını söyledi.

16:10 -
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Çevre Bakanı Kurum’dan deprem toplanma alanı açıklaması: Eksik yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Muğla’nın Bodrum ilçesinde tekne ile kıyı ve koy incelemesi yaptı. Kurum incelemelerinin ardından gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“İSTANBUL’UN DEPREM TOPLANMA ALANI KONUSUNDA EKSİKLİK YOK”

İstanbul’daki deprem toplanma alanları hakkında konuşan Bakan Kurum “Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul’da yüzde 92’si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul’un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur.” dedi.

“İSTANBUL’DA 78 BİNA HASARLI”

İstanbul’da yaşanan son depremle ilgili de bilgiler veren Kurum “Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı.” diye konuştu. (AA)

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Son güncelleme: 16:13 28.09.2019
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