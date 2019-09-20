Çevre dostu bir santral olacakmış!

Çarşamba Ovasının ortasına yapılmaya başlanan Biyokütle Enerji Santrali’ni yapan Oltan Köleoğlu Enerji şirketi, yazılı açıklama yaparak santrali hakkında yazılı açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamda, “Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Eğercili Mahallesi lojistik merkez düşünülerek etraftaki il ve ilçelerde bulunan fındık kabuğu, fındık zurufu, kavak dalı, kavak kökleri, çeltik sapları, çeltik kavuzu, bahçe budama atıkları, mısır ve ayçiçeği sapların toplanmasını ile anız yakılmasının önüne geçilecek, toprak verimliliğinin arttırılması sağlanacak ve biyokütle enerji santralinde elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılacaktır” denildi.

YATIRIM ZAMANI 250 KİŞİLİK İSTİHDAM

Biyokütle Enerji Santrali'nin Çarşamba ve komşu ilçelerdeki çiftçiler için ek gelir olacağını ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Satın alınacak tarımsal ve orman ürünleri atıkları ile bölgeye her yıl yaklaşık 100 milyon TL doğrudan gelir desteği sağlanmış olacaktır. Ülkemizin enerji açığının kapatılmasında yerli, yenilebilir ve temiz enerji üretimi ile model bir proje ortaya konacaktır. Temiz enerji ile yıllık 189 bin MWh elektrik üretilecektir. Yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Proje kapsamında yatırım döneminde 250, işletme döneminde ise yaklaşık 100 kişilik istihdam sağlanacaktır. Samsun-Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali atık ısısından yaklaşık 50 dekar alanda modern sera kurulumu yapılarak 50 kadın personel istihdamı ile tarım üretim gerçekleştirilecektir. Enerji santrali 2021'in başında üretime geçecektir. Oltan-Köleoğlu Enerji ilk biyokütle santralini Çorum'un Mecitözü ilçesinde kurmuş ve 2018 yılında üretime geçirmiştir”

38 TON KÜL NE OLACAK?

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ ise birinci sınıf tarım arazisinin ortasına kurulacak olan santralden ÇED raporu istenmemesini eleştirerek, “Çarşamba Ovası Nitelikli tarım Alanı olarak kabul edilmesine rağmen adım adım sanayi alanına çevrilmektedir.

Çarşamba Ovasının ortasında günde 630 ton yakıt yakacak, 38 ton kül çıkartacak bir tesis için nasıl olur da ÇED Gerekli Değildir kararı verilebilir. Samsun yansa Valiliğin umurunda mı? 38 ton kül ne olacak? Kül ve gaz atıklarının içerdiği maddeler insan sağlığını olumsuz etkileyecek. Kanser vakalarının artışına sebep olacak” diyerek açıklamaya tepki gösterdi.