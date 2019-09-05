Çevreci aile 300 torba çöp topladı!

Muğla Marmaris'te çevreci aile İmdat Avcı, eşi Yıldız ve kızı Türkü Avcı ile birlikte 23 günde Marmaris koylarından 300 battal boy çöp topladı. Muğla Valiliği tarafından yılın çevrecisi seçilen ve Türkiye'nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan 65 yaşındaki İmdat Avcı, temizlik esnasında Zodyaklarını kaybettikleri için çok sıkıntı çektiklerini, Fransız bir ailenin kendilerine büyük destek olduğunu belirterek, “Arılar, yılan ve akreplerle mücadele ederek bu temizliği gerçekleştirdik. Bu arada birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çalmaya kalktılar” dedi.

27 YILDIR TEMİZLİYOR

27 yıldan bu yana Marmaris koylarını temizlediğini söyleyen İmdat Avcı, “Kumlubük, Amos, Yalancı Boğaz'ın arkası, Cennet Adası, Keçi Adası, Adaağzı yani Marmaris'in tüm koylarını temizledik. İnşallah artık herkes duyarlı olur da çevremiz kirlenmez. Ben 27 senedir Marmaris'in çöplerini temizliyorum. Fidan dikiyorum. Çok üzülerek söylüyorum ki insanlarımız hala çevreye karşı duyarsız. Yaşım 65 oldu ve artık gerçekten yorulduğumu hissediyorum” diye konuştu.

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“ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞTIK”

“Bu bir eylem değil aslında, yaptığım hizmetlerden birisi. Yakıt sponsorum Netsel Marina müdürüne teşekkür ediyorum. 23 gün boyunca çok zor şartlar altında çalıştık. Emeğe saygı diye bir şey kalmamış. Emek hırsızlığı yaparak çöp torbalarımı çaldılar. İsim vermeyeceğim ama bir kamu kurumu sözde Marmaris'in koylarını temizlediğini duyuruyor çevreye. Bizim topladığımız torbaları koylardan alıp götürüyorlar. Biz inanın torbaların çalınmaması için çok uğraş verdik. Şimdi diyelim ki bir koydan 5 torba çöp çıkıyorsa onu hemen tekneye taşımıyor orada saklıyoruz. Kızılkum'da 27 torba ve Cennet Adasında çalındı” ifadelerini kullandı.

“DİKTİĞİMİZ FİDANLAR ALTINDA YAŞAR KEMAL OKUDUK”

Konuşması sırasında çok duygulanan ve konuşmasını ağlayarak tamamlayan Türkü Avcı “Aslında biz kardeşimle böyle bir ortamda büyüdük. Babam ve annem sürekli çevreyi temizlediklerinden biz de tüm eylemlerine katıldık. Aslına bakarsanız biz doğa, çevre ve insanlık mücadelesi veriyoruz. Annem ve babama teşekkür ederim. Fidanlar diktik ve ben şimdi onların altında Yaşar Kemal'i okudum” diye konuştu.