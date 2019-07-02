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Ceyhan’da orman yangını

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

02:38 -
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Ceyhan’da orman yangını

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi.

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Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı.

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Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi. DHA

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