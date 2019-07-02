Ceyhan’da orman yangını

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Antalya'da orman yangını

Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABER Elazığ'da 700 dönüm ekili ve ormanlık alan kül oldu

Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi. DHA