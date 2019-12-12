Ceylanpınar Belediye Başkanı AKP’li Abdullah Aksak’ın mazbatası iptal edildi!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AKP’li Abdullah Aksak’ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
HAPİS CEZASI GÖRÜŞÜLDÜ
Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi.
YSK MAZBATAYI İPTAL ETTİ
YSK, yaptığı değerlendirme sonrası Aksak’ın mazbatasının iptaline karar verdi.
Yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek. DHA