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Ceylanpınar Belediye Başkanı AKP’li Abdullah Aksak’ın mazbatası iptal edildi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AKP'li Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti.

17:19 -
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Ceylanpınar Belediye Başkanı AKP’li Abdullah Aksak’ın mazbatası iptal edildi!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AKP’li Abdullah Aksak’ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

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HAPİS CEZASI GÖRÜŞÜLDÜ

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi.

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YSK MAZBATAYI İPTAL ETTİ

YSK, yaptığı değerlendirme sonrası Aksak’ın mazbatasının iptaline karar verdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak.

Yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek. DHA

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