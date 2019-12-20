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Ceylanpınar’da yeni başkan Feyyaz Soylu oldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası iptal edilen Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yerine belediye meclis üyesi Feyyaz Soylu seçildi.

22:12 -
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Ceylanpınar’da yeni başkan Feyyaz Soylu oldu!

Belediye meclisinde yapılan seçimde, AKP meclis üyeleri Feyyaz Soylu 25 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, 18 oy alarak, Ceylanpınar Belediye Başkanı oldu. Soylu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Ceylanpınarlıya en iyi hizmeti sunmaya çalışacağını söyledi. Görevi tüm meclis üyeleri ile birlikte yürüteceklerini ifade eden Soylu, ayrım yapmadan herkes için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

ESKİ BAŞKANIN SİCİL KAYDI

AKP’den Ceylanpınar Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Aksak’ın seçilmeye engel mahkûmiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle YSK tarafından mazbatası iptal edilmişti. İHA

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