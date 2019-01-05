Çeyrek altın fiyatı 365 lira! Yarım altın ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları…

Altın almak ya da satmak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar merak ediyor. Her zaman olduğu gibi yine çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türleri arasında en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Çeyrek altın satış fiyatı 365 lira seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ve gram altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı haftasonu da araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde çeyrek altın fiyatı 365 lira civarında kalmaya devam ederken, yarım altın fiyatı 731 liradan alıcı aramaya devam ediyor. Gram altın fiyatları aranan diğer konulardan biri. Altın fiyatlarına dair son gelişmeler haberimizde…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 5 Ocak tarihinde, 357,64 TL’den alınıp, 365,78 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 220,34 TL’den alınırken 220,38 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.483,00 TL’den alınırken, 1.507,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 713,26 TL’den alınıyor ve 731,77 TL’den satılıyor.

EMTİA PİYASALARINDA HAFTA NASIL KAPANDI?

Petrol fiyatlarındaki artış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminde, Aralık ayında, son iki yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdiği ve ABD-Çin ticari görüşmelerinin devam edeceği haberlerinin ardından devam etti.

OPEC üretiminde düşüş haberlerinin yanında, ABD stoklarındaki gerilime de fiyatların yükselmesine destek oldu. ABD Ham Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı petrol stoklarında önceki hafta 6.9 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 4.5 milyon varil düştü.

Gelişmeler kapsamında ayrıca ABD-Çin ticari görüşmelerinin gelecek hafta devam edecek olması ve Çin hizmet sektörünün güçlü büyümesi de petrol fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.46 artışla 57.41 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.17 artışla 48.26 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları son altı ayın en yüksek düzeyini gördükten sonra düşerken, küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri sebebiyle metal fiyatlarındaki artış devam etti.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 15.75 dolardan,

– altın, yüzde 0.73 düşüşle 1,285.3 dolardan,

– bakır, yüzde 1.79 artışla 2.614 dolardan,

– platin, yüzde 0.74 artışla 805.2 dolardan

– paladyum da yüzde 0.19 artışla 1,202.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 366 liraya, Cumhuriyet altını da 1,507 liraya döndü.

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel ekonomiye dair endişelerin artmasıyla altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Zayıf imalat verilerinin küresel büyüme endişelerini artırdığını ifade eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini kaydetti. Memiş, ons altında yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini belirterek, 1.277 doların altına gerilemesi durumunda ise 1.265 doları görebileceğini dile getirdi.