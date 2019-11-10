Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı fakat daha sonraki günlerde hemen hemen aynı oranlarda düştü ve dengelendi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 270,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,40 liradan, bin 781 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 802 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.