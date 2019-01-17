Çeyrek ve gram altın fiyatlarında değişim var mı? 17 Ocak 2019 güncel altın fiyatları…

Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,5 azalışla 222 liradan tamamladı. Bugün ise gram altının fiyatı 223 lira seviyelerinde dengelendi.
ALTIN FİYATLARI 17 OCAK
Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,5 azalışla 222 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 primle 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.498 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.292,60 dolardan işlem görüyor.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.